eSport: Jouer en public, ça change tout ? - Bo3TALK  

Avec le développement du gaming et du eSport, les compétitions avec du public ne cesse de se créer, avec toujours plus de spectateurs. Alors que le gaming était souvent réduit à des performances en solo, dans sa chambre, la présence de fans modifie-t-elle la donne ? Commence-t-on à craindre davantage ou est-ce une source de motivation supplémentaire ? On en parle dans Bo3TALK avec Aayley qui reçoit Broken et Melon.