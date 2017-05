Grande finale : Penta Sports VS les Joueurs Français - XTRA CUP Rocket League  

Les deux équipes ont dominé la compétition et c'est donc logiquement qu'elles se retrouvent en finale. Une finale en 7 manches sous très haute tension : les scores sont serrés et les deux équipes ne laissent que peu d'opportunités à leur adversaire. Au terme de sept jeux très disputés, ce sont les Penta Sports qui craquent et qui permettent aux Joueurs Français de s'imposer !