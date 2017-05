Petite finale : Oserv eSport VS Poulets Basquaise - XTRA CUP Rocket League  

Les deux malheureux perdants des demi-finales s'affrontent pour une place sur le podium. Entre les Poulets Basquaise et les Oserv eSport, le match est serré : les deux équipes se rendent buts pour buts et aucune des deux ne semble décider à laisser passer ce match ! Mais il faut bien un vainqueur, et au terme de 5 manches terriblement disputées, ce sont les Poulets Basquaise qui l'emporte !