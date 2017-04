Le milieu de l'eSport est de moins en moins associatif et compte de plus en plus d'entreprises et de start-ups. Mais comment se positionner dans un domaine si élitiste ? Quels sont les besoins spécifiques des boites qui se développent dans ce milieu ? En raison de sa relative jeunesse, le milieu de l'eSport va-t-il beaucoup évolué ?