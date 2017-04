Top 7 des stars qui ont fait une apparition dans Hélène et les Garçons

Ecrit pour Xtra |

Tout le monde connait les visages de la bande d’Hélène et Les Garçons qui cartonnent aujourd’hui encore dans Les Mystères de l’Amour. Mais saviez-vous que la célèbre sitcom a également permis à des stars comme Alice Taglioni et Benédicte Delmas de se faire repérer ?

Dans les années 90, la sitcom Hélène et les Garçons remportait un fulgurant succès. Si les héros principaux restaient souvent les mêmes, les nombreux rôles de figuration offerts par ce feuilleton ont permis à de nombreuses stars de décrocher une première apparition et de percer dans le monde de la comédie.











Ainsi, avant de devenir la star du grand écran qu’on connait aujourd’hui, l’actrice Alice Taglioni a, pour son premier rôle, fait une brève apparition sous les traits d’une groupie de José dans l’épisode 246 de la sitcom d’AB.





L’inoubliable star de la série Sous le Soleil, Benédicte Delmas, et l’animatrice Veronika Loubry, ont elles-aussi commencé par de la figuration dans des productions AB. On retrouve la première dansl'épisode 269 d'Hélène et les Garçons<em> </em>en cliente de l’Alfredo’s et la seconde dans l’épisode 146 en groupie de Cri-Cri d’amour.





Autres stars du petit écran, même passage dans la sitcom Hélène et les Garçons. Rebecca Hampton – Céline Fremont de Plus Belle La Vie - avait décroché le petit rôle d’une groupie du groupe des garçons dans l’épisode 67 tandis que son collègue Stéphane Hénon – aujourd’hui connu pour son rôle de Jean-Paul Boher - a interprété le dealer de drogue de Cri-Cri d'amour dans l’épisode 108. On retrouve également Gérard Vives, vu dans Danse Avec Les Stars et Splash, dans un personnage de gorille dans l’épisode 127 !





Mais la star la plus improbable que l’on retrouve au détour de l’épisode 69 d’Hélène et les Garçons, c’est Shah, le chanteur déjanté du groupe français Shaka Ponk !





Les auriez-vous reconnus ?

