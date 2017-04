Révélations sur la saison 2 de Mortus et secrets de tournage !

Ecrit pour Xtra |

Après un an d’attente, la websérie Mortus Corporatus revient sur nos écrans le 1er mai pour une folle saison 2. Nous retrouvons Gaspard et Cyrien, relégués aux Archives, quelques semaines seulement après la fin de la première saison. Rapidement, Cyprien découvre des documents contenant des infos compromettantes sur l’un des personnages principaux. Une découverte qui déclenche une série de problèmes en cascade et qui finit par mettre de l’eau dans le gaz dans la belle relation de Gaspard et Cyprien !





Une saison 2 qui s’annonce donc plus sombre – mais tout aussi drôle – que la saison 1. En effet, si l’ambiance de travail est difficile pour nos faucheurs qui voient débarquer une nouvelle et terrible concurrence, les gags et les brillants traits d’humour noir sont légions – surtout lorsque surviennent ces éléments perturbateurs, inspirés par les grands événements sportifs de l’année 2016 !









Cette suite, coproduite par XTRA, ne lésine pas sur les moyens et repousse les limites de la websérie. En addition de challenges techniques comme le tournage d’une scène sur l’eau et l’ajout au casting de 5 nouveaux acteurs dans des rôles principaux, plus de 240 figurants et 80 décors différents (contre 40 seulement dans la saison 1) auront été mobilisés. Parmi les lieux de tournages, certains sont exceptionnels, comme la sublime abbaye de Sylvanes ou la salle des Archives, créée de toutes pièces par le brillant décorateur de la série !





On vous laisse un avant-gout de ce qui vous attend lundi avec ces photos exclusives du tournage, où tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale et familiale !