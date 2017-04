L'amitié entre Gaspard et Cyprien s'effrite, Cyprien exécute les missions confiées les unes après les autres avec un plaisir inépuisable sous le regard intéressé de Miss Poitou et de ses collègues. Gaspard, seul, galère et se sent mis à l’écart. Claudine invoque une réunion de crise pour lutter contre les privés, mais rien n'y fait.