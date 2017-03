Official Chukyagiri débarque sur XTRA !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

Plongez au cœur de Official Chukyagiri, en exclusivité sur MYTF1 XTRA !

Official Chukyagiri est une série centrée sur le personnage de Spandan Chukya. Diplômé d'une prestigieuse école de commerce, le jeune homme, qui vient de la campagne, se voit contraint d'effectuer un stage dans une entreprise, et pas n'importe laquelle. Cette entreprise à taille humaine est très réputée. Alors forcément, pour ce petit provincial, cette immersion au sein de cette boite ne va pas être des plus simples. En chemin, il fait alors la connaissance de Chacha, l'homme de ménage qui n'hésite pas à lui donner des conseils afin de "survivre dans la boite". Il y a également Mili, une collègue de travail plutôt réservée, un brin maladroite. Cette dernière est amoureuse de Spandan mais elle a des difficultés à lui faire part de ses sentiments...

Ganesh, l’un de ses supérieurs est une personne excentrique. Grand amateur de fléchette, il n'aime pas Spandan. Il n'hésite pas à lui mener la vie dure, le rabaissant à la moindre occasion et lui ordonnant des tâches plus ingrates les unes que les autres comme par exemple aller acheter du papier toilette de qualité... Dans un même temps, Spandan croise le chemin de Rati, sa supérieure. Ennemie jurée de Ganesh, elle semble être du côté de Spandan. Mais son caractère bien trempé cache des failles... Est-elle véritablement sincère ou joue-t-elle les manipulatrices pour arriver à ses fins ? Sortie au mois de septembre 2016, la série compte 5 épisodes.

Plongez dans l'univers de Official Chukyagiri sur MYTF1 XTRA !