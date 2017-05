Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

Après le succès des auditions à l'aveugle de The Voice en réalité virtuelle, MYTF1 innove et propose aux internautes une nouvelle expérience similaire. Cette fois-ci, ce n'est pas une prestation qui est proposée, mais un court-métrage. Il s'agit de Sergent James. Dans ce dispositif, le spectateur est (presque) un acteur du film puisqu’il est le point de départ du scénario. Un petit garçon doit aller se coucher, mais il a un peu peur…Pourquoi ? Parce qu’il est certain que quelque chose se cache sous son lit…Et il n’a pas tort ! Le monstre (ou l’ami) caché sous son sommier n’est autre que le spectateur, qui va voir la chance d'assister à une place de choix à un ballet “Toy Storiesque”. Des jouets qui prennent vie, des lumières qui s’allument, un chien qui passe, un train électrique qui déraille, vous voilà transportés dans un monde aux frontières du fantastique, mais avant tout féerique, dans lequel l’expérience immersive du 360° prend tout son sens tant la magie opère.



Visionnez Sergent James en réalité virtuelle grâce à MYTF1VR

C'est jeudi 4 mai que MYTF1VR proposera aux internautes de visionner le film Sergent James en réalité virtuelle. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de télécharger l'application MYTF1VR au préalable via l'Apple Store Google Playfin de profiter d'une expérience unique en réalité virtuelle, munissez-vous de votre casque Samsung Gear ! Rendez-vous demain pour découvrir Sergent James d'Alexandre Perez !