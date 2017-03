The girl who sees smells, le nouveau K Drama, arrive sur XTRA !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour Xtra |

En exclusivité, MYTF1 XTRA vous propose de découvrir The girl who sees smells, une nouvelle série dramatique qui vient tout droit de Corée.

Une histoire de sens. Il y a trois ans, Choi Moo-Gak perd sa sœur, tuée par un meurtrier. Il abandonne son travail dans un aquarium de la ville pour devenir officier de police et retrouver le coupable, toujours en liberté. D'une nature plutôt joviale et chaleureuse, le jeune homme devient froid et sénile. Pire encore, il en vient à perdre ses sens et souffre d'une analgésie congénitale le rendant insensible à la douleur...

L'histoire s'entremêle avec celle d'une autre personne : une certaine Choi Eun-Seol. Comme le jeune homme, elle se retrouve face aux corps inertes de ses parents, victimes d'un meurtre commis par le même homme. En essayant d'échapper à la personne, responsable d'avoir tué ses parents, elle se fait percuter de plein fouet par une voiture et se réveille quelques jours plus tard à l'hôpital. Amnésique, elle se lève avec un don particulier : un œil d'une autre couleur qui lui permet de littéralement "voir les odeurs". Orpheline, elle se fait adopter par un détective, Oh Jae-Pyo, qui se fait passer pour son père biologique pour la protéger. Désormais, elle aspire à une carrière de comédienne et se fait appeler Oh Cho-Rim.

Deux destins liés...

Choi Moo-Gak et Oh Cho-Rim étaient faits pour se rencontrer. Le terrible événement qui leur est arrivé les a bouleversés. Ils vont donc travailler ensemble et mettre la main sur le ravisseur. L'un a perdu ses sens ainsi qu'une personne de sa famille et l'autre a perdu ses souvenirs, tout en gardant un sens hors du commun. Réussiront-ils à travailler ensemble ?

The girl who sees smells, à découvrir sur XTRA !