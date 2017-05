Vous l'avez découvert lors de la saison 2 de The Voice Kids. Lenni Kim avait réussi à convaincre Patrick Fiori par son interprétation de Rather Be (Clean Bandit/ Jess Glynne). Si son aventure avait pris fin lors des battles, le jeune Québécois poursuit son rêve dans l'univers musical. Découvrez son nouveau clip officiel, intitulé Yolo !