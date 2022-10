Mis à la porte par sa conjointe, il tente de se venger avec un couteau

Une femme et sa fille viennent de se faire jeter de leur propre appartement par le concubin de la propriétaire. Violences et menaces font partie du quotidien de la victime qui ne peut plus vivre avec cet homme devenu trop dangereux. Mais lorsque que la police arrive à le faire quitter le domicile, c’est avec un couteau que l’homme revient…