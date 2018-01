"Fire and Fury", la santé mentale de Trump remise en question

"Le Feu et la Fureur", le brûlot de Michael Wolf provoque l’hystérie aux Etats-Unis. Avant même la sortie de cette enquête consacrée à la première année de Donald Trump à la Maison Blanche, la presse américaine avait publié les bonnes feuilles de l’ouvrage, nourri en bonne partie par des confidences au vitriol de Steve Bannon, l’ex-conseiller du président et grand architecte de son programme limogé en août dernier. En direct de New York, Martin Weill revient sur cette tempête médiatique qui fait resurgir la question de la santé mentale du président américain. Le livre est déjà en rupture de stock même si les méthodes du journaliste sont quelque peu controversées.