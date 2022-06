Invités : Anaïs Demoustier, Léa Drucker, Benoît Magimel et Alain Chabat sont "Incroyable mais vrai"

Le nouveau Quentin Dupieux s’appelle « Incroyable mais vrai » et il est servi, une fois encore, par un casting 4 étoiles. Alain Chabat, Anaïs Demoustier, Léa Drucker Benoît Magimel se donnent la réplique dans un film rocambolesque et farfelu sur l’histoire d’un couple qui trouve une trappe mystérieuse dans son petit pavillon de banlieue sans histoire. Anaïs Demoustier, Léa Drucker, Benoît Magimel et Alain Chabat sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.