Invités : Mélanie Doutey & Michel Fau, pour « Douce-amère »

Lui c’est un monument du théatre, le comédien et metteur en scène de théâtre que tout le monde s’arrache, elle s’est l’actrice française révélé chez Chabrol qui slalom entre comédies françaises (RTT, entre Amis) et films plus sérieux (La French). Mélanie Doutey et Michel Fau forment un drôle de duo dans cette reprise au théâtre des Bouffes parisiennes d’une création pas si légère qu’il n’y parait de Jean Poiret. Sur le plateau de Quotidien ils nous parlent de ce portrait de femme libre entourés de prétendants aussi originaux les uns que les autres dans un décor très 70’, une simple histoire intemporel de couple qui s’use dans une mise en scène ou Michel Frau pulvérise les stéréotypes