Le Transpi : la folle course des « 24h Vélo » en Belgique

Etienne Carbonnier axe ce mercredi son Transpi sur la 44ème édition des « 24h Vélo », à laquelle se sont rendues les équipes de Quotidien, à Louvain-La-Neuve, en Belgique. Près d’un millier de participants ont pris cette année part à cette importante course festive et caritative. Le but est simple et particulièrement physique, faire le maximum de tours en vélo en 24 heures. Mais pour de nombreux coureurs, l’objectif premier est évidemment de faire la fête. Pour gagner, il était également possible de tout miser sur le design de son vélo. Et entre une référence au film Là-Haut, la baraque à frites, ou un tank, on a eu droit à une vague d’imagination. Durant la course, on a senti un coup de moins bien sur les coups de 2 heures du matin. On a aussi croisé le sosie d’un acteur phare du moment.