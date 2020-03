En savoir plus sur Yann Barthes

Léo Walk est danseur et chorégraphe. À 25 ans, il s’est fait connaître grâce à ses vidéos sur YouTube et a rapidement conquis le milieu professionnel et le grand public. Léo Walk et les danseurs de sa compagnie, la Marche Bleue, nous font découvrir leur talent sur le plateau de Quotidien.