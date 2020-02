Quotidien, deuxième partie du 11 février 2020 avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran, Paul Pairet et Stéphane Israël

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 11 février 2020. On retourne aux États-Unis avec Paul Gasnier pour suivre le meeting du démocrate Bernie Sanders. En plateau, Yann Barthès reçoit le PDG d’Arianespace, Stéphane Israel, pour fêter les 40 ans de la fusée Ariane et les jurés de Top Chef, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Paul Pairet. Paul Gasnier continue son tour du New Hampshire, aux États-Unis, à l’occasion de la campagne de la primaire démocrate. Après avoir rencontré les partisans de Pete Buttigieg, surprise du Caucus de l’IOWA, il est allé à la rencontre de Bernie Sanders, l’autre grand favori. La fusée Ariana fête ses 40 ans ! Le petit bijou de l’aérospatial français a fait son dernier lancement vendredi 7 février, à Baïkonour au Kazakhstan. Le patron d’Arianespace, Stéphane Israël, est sur le plateau de Quotidien pour fêter ça. La saison 2020 de Top Chef arrive le 19 février sur M6. Comme tous les ans, le jury du concours de cuisine a fait le déplacement sur le plateau de Quotidien. On retrouve Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran, mais aussi cette année un petit nouveau : Paul Pairet. Superstar à Shangaï, il a trois étoiles au guide Michelin. Ils sont tous les quatre dans les starting-blocks. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des Spirit Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Pablo Mira donne la parole aux Français vrais et Étienne Carbonnier nous a concocté un Transpi spécial Top Chef.

