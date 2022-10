Quotidien, deuxième partie du 21 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien deuxième partie du vendredi 21 octobre 2022 : Yann Barthès reçoit le casting cinq étoiles de “Mascarade”, le nouveau film de Nicolas Bedos : Marine Vacth, Pierre Niney et François Cluzet. Le film sort en salle le 1er novembre en France. Le second invité de cette émission est le célèbre chanteur Yannick Noah qui a sorti son treizième opus “La Marfée” en hommage à sa maman française qui lui a fait découvrir le Cameroun. L’ancien tennisman est devenu chef de son village d’enfance, Etoudi au Cameroun et rend hommage à sa mère qui lui a fait découvrir ce pays. Jenna Castetbon a rembobiné l’actualité de la semaine en silence. Nicolas Fresco consacre quant à lui sa chronique spéciale influenceurs à la cérémonie du Ballon d’Or dont les organisateurs ont beaucoup misé sur les influenceurs mais avec quelques ratés. Notre Mondaine, Clémence Majani s’est invitée cette semaine aux soirées de l’art contemporain et a croisé du beau monde dans de très belles tenues et a pu admirer des toiles et des voitures hors de prix.