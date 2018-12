C’est la dernière de la saison. Qui dit dernière, dit finale pour la rubrique correspon-danse avec les stars… Mais ne soyez pas triste ! À cette occasion, les équipes ont pensé à vous. Ce soir au programme, les meilleurs moments de la saison. Fous rires, chutes et danses, tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez un bon moment. On vous laisse découvrir en images et on vous dit …. À l’année prochaine ! Extrait de l’émission du 1er décembre 2018.