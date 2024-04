DALS 2024 - Natasha St-Pier et Anthony Colette - The Beatles (Help) - Finale

Pour la toute première danse de finale de Danse avec les stars, on retrouve Natasha St-Pier et Anthony Colette. Toute la semaine, ils ont travaillé un quickstep. Vous le savez maintenant. Le quickstep est une danse particulièrement rapide. Elle nécessite rythme, cardio et connexion. Leur muqiue : "Help" des Beatles... Le public va-t-il les aider les aider à accéder à la dernière marche de la compétition ? Qui sera le ou la grande gagnante de la saison ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

