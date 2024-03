Dals 2024 - Répétitions : Ce n'est pas du cinéma. Anthony Colette chute en répétitions

Ce matin Natasha St-Pier et Anthony Colette sont d'humeur taquine. Entre blagues et des percussions pour rythmer leur dernier entrainement, arrive ce qui devait arriver : la chute. Alors vraie chute d'Anthony Colette ou chute gag pour amuser Natasha ? On vous laisse choisir. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Anthony Colette ou Natasha St-Pier