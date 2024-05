Mask Singer 2024 – Qui se cache sous la Main ?

Malheureusement, c'est la Main qui a été éliminée de la compétition Mask Singer. Kev Adams pense à l'imitatrice Sandrine Alexis, et Inès Règ et Laurent Ruquier sont persuadés qu'il s'agit de Clémence de la Compagnie Créole. Découvrez enfin qui se cache derrière ce costume ! Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

En savoir plus sur La Main