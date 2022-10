Star Academy 2022 - [Spoiler] - Coach Joe vient booster les nommés !

Le Coach Joe vient booster nos trois nommés de la semaine avant le prime. Amisse, Ahcène et Julien ont besoin d'être en forme pour le prime du lendemain, et rien de tel qu'une séance avec le Coach Joe pour enflammer le plateau ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.