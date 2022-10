Star Academy 2022 - [Spoiler] - Julien apprend à s'ouvrir durant son coaching avec Laure Balon

Julien doit l'ouvrir, et c'est la professeur d'expression scénique qui le dit ! Le challenge pour le jeune chanteur est d'ouvrir la bouche pour faire passer ses émotions et prendre tout l'espace. Rendez-vous demain pour la prestation de Julien ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.