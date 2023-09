Une famille formidable - S13 E03 - La grande marche (Partie 1)

La famille arrive à la Réunion, accueillie par les cousins. Ghislain propose une grande randonnée sur les hauteurs de l’île. Reine, Rafael, Catherine, Fred qui est enceinte et Manon resteront à l’hôtel. Le lendemain, c’est le grand départ sous le « coaching » de Ghislain. Marie-Rose apprend que Reine est malade et avec la complicité de Rafael, elle l’amène chez une guérisseuse de renom. Catherine est très perplexe. Les difficultés s’enchainent pour nos apprentis randonneurs! Ils sont suivis et épiés!