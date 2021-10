DALS 2021 – Aurélie Pons et Adrien Caby – Clara Luciani (Bravo, tu as gagné)

Aurélie Pons est prête à faire ses preuves pour rattraper sa dernière prestation. Adrien Caby l’accompagne sur une Rumba sur le titre « Bravo, tu as gagné » de Clara Luciani. Nous espérons que cette chanson portera chance à notre comédienne et la guidera aux portes de la victoire. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 1er octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay et les extraits et les répétitions en exclu sur MYTF1