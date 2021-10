DALS 2021 – Aurélie Pons et Adrien Caby – Maneskin (I wanna be your slave)

Cette semaine, Aurélie Pons et Adrien Caby ont modifié leurs habitudes de répétitions pour répondre aux attentes des Juges. En début de semaine, Adrien est allé rejoindre Aurélie Pons dans le Sud de la France pour travailler leur chorégraphie. Cette semaine, ils présentent un Paso Doble sur un titre de Maneskin : « I wanna be your salve ». Si vous aimez les robes de Princesses et les danses romantiques, vous allez être gâtés. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 15 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.