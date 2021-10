DALS 2021 - Gérémy Crédeville et Candice Pascal – Culum Scott (Dancing on my own)

Gérémy Crédeville et Candice Pascal se positionnent ce soir en duel face à Wejdene et Samuel Texier. Ils interprèteront une Rumba sur le titre « Dancing on my own » de Culum Scott. Changement de décor pour notre humoriste ce soir sur le parquet de Danse avec les Stars, cette chorégraphie nécessite de la langueur et lenteur contrairement à son rôle « dominant » de la semaine dernière. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.