DALS 2021 - Lucie Lucas VS Aurélie Pons VS Bilal Hassani VS JB Maunier VS Wejdene

Le face à face à face est l’épreuve que tous les couples redoutent dans Danse avec les Stars. Mais cette semaine, ils ont 5 fois plus de raisons de le redouter. A la fin de cette soirée de duel, les cinq couples perdants vont jouer leur place dans l’aventure au cours d’un face à face à face à face à face. Cette semaine, Lucie Lucas VS Aurélie Pons VS Bilal Hassani VS JB Maunier VS Wejdene sont en face à face. Deux couples seront sauvés par le public, deux autres couples par le jury. Le dernier, vous l’avez compris, quittera définitivement l’aventure. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 8 octobre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Sans oublier, les répétitions de vos stars préférées en exclu, tous les jours sur MYTF1