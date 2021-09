DALS 2021 – Répétitions - Michou et Elsa Bois : ça bosse dur !

Dites simplement le prénom « Michou » à vos enfants et vous verrez leurs yeux s’écarquiller. Michou, 19 ans est youtubeur. Sa chaîne cumule 6 millions d’abonnés. Il est originaire d’Albert dans la somme. Depuis l’âge de 13 ans, il fait des vidéos. Michou est l’une des 12 stars de la nouvelle saison de Danse avec les Stars. Pour l’occasion, il est associé à une toute nouvelle danseuse, Elsa Bois. Ensemble, et toujours accompagné de Yuki, la chienne de Michou, ils ont travaillé leur toute première chorégraphie : un fox trot sur un titre de Vianney et Joyce Jonathan : « Les filles d’aujourd’hui ». Découvrez leurs toutes premières répétitions. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du vendredi 24 septembre 2021. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replay et les extraits sur MYTF1. Rendez-vous le 27 septembre sur MYTF1, pour voir en exclu, toutes les répétitions des stars en compétition.