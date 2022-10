Danse avec les stars 2022 - Ca passe ou ça casse pour Thomas Da Costa et Elsa Bois

En savoir plus sur Chris Marques

La semaine dernière, Thomas Da Costa et Elsa Bois ont frôlé la correctionnelle. Les notes n'étaient au rendez-vous. Les juges lui ont fait remarquer son manque de technique. Pourtant, ce n'est pas faute de travailler et travailler encore. On le sait maintenant, Thomas peut compter sur le vote des téléspectateurs pour le sauver. Mais pour combien de quand ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.