Danse avec les stars 2022 - Découvrez l'identité du juge mystère

Qui dit nouvelle semaine dit nouveau défi. Pour ce septième prime de Danse avec les stars, nos candidats vont être évalués non pas par 4 juges mais 5 !! Et oui, ce soir, un juge mystère rejoint la compétition. Personne ne connaît son identité... Va-t-il juger la technique ? L'interprétation ? Est-ce un ancien candidat ? Un danseur ? La réponse tout de suite... DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.