En savoir plus sur Chris Marques

Le juge mystère lance un défi aux couples ce soir : danser un Quickstep sur le titre "Show Me How You Burlesque" de Christina Aguilera. A la suite de cette deuxième épreuve, 2 couples se qualifient pour la semaine prochaine et 2 autres couples se retrouvent en danger et vont directement en face-à-face. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.