Danse avec les stars 2022 - Léa Elui et Christophe Licata - Summer Renaissance (Beyoncé)

C'est au tour de Léa Elui et Christophe Licata de se lancer sur le parquet de Danse avec les stars. La semaine dernière, ils nous ont présenté une prestation pleine d'émotion. Ce soir, notre couple va danser un Chachacha sur le titre "Summer Renaissance" de Beyoncé. Une danse très sportive qui requiert une certaine technique. Les juges sont de plus en plus exigeants, Léa va-t-elle être à la hauteur ?