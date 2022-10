Danse avec les stars 2022 - Stéphane Legar et Candice Pascal - Coup de vieux (Bigflo & Oli)

Stéphane Legar et Candice Pascal sont prêts à nous dévoiler leur danse ce soir. Et c'est sur le titre "Coup de vieux" de Bigflo & Oli que le couple va interpréter un Chachacha. Une danse très sportive, rythmée et joyeuse. Mais, plus la compétition avance, plus les juges sont intransigeants. Stéphane va devoir être irréprochable sur sa technique s'il veut assurer sa place. Va-t-il enflammer le dancefloor comme la semaine dernière ? On espère bien ! DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les replay, extraits et bonus sur MYTF1.