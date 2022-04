Mamans et célèbres - EXCLU : Ce qu'elles auraient aimé savoir avant d'être maman !

Cindy, Émilie, Maëva, Camille et Kelly se sont réunies pour se confier sur les anecdotes de leurs vies de mamans. Elles vous disent tout sur ce qu'elles auraient aimé savoir avant d'avoir un enfant. Larmes d'enfants mais aussi de mamans, confiance dans le couple, contractions douloureuses... Comme dans "Mamans et célèbres" où elles vous partagent leur quotidien sans filtre, elles ont décidé d'aborder tous les sujets sans tabou. Et vous qu'auriez aimé-vous savoir avant de devenir maman ? Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX.