Divertissements

Bertrand Uzeel vient tout juste de finir de co-écrire son premier Seul en scène : « Adopte-moi si tu peux ». Il prépare donc son premier spectacle, où il raconte de manière cynique et acide, sa propre histoire d’enfant adopté, autour de ces sujets à tiroirs que sont l’abandon, l’intégration, le racisme positif, ainsi que ses multiples névroses. Mais avant ça, pour commencer à se faire connaître et à communiquer sur son spectacle, Bertrand a créé une série sur les réseaux sociaux : « Profession Comédien », où il tente de recueillir un maximum de conseils auprès des gens du métier, mais rien ne va se passer comme prévu. Avec Jean-Paul Rouve, Camille Lellouche, le Palmashow, Fred Testot et bien plus encore.