The Voice Kids 2022 - Jules, Aivan et Tom chantent "Si" de Zaz

Trois garçons pour une chanson d’une artiste que l‘on ne présente plus : Zaz. Jules, Aivan et Tom. Tous les trois avaient subjugué leur coach Patrick Fiori lors de leur audition à l’aveugle. Pour les accompagner, Patrick Fiori a fait appel à deux jeune Stars de la chanson que les fans de The Voice Kids connaissent Bien : Carla et Angelina, toutes deux, finaliste et gagnante du Trophée. Ensemble, et bien entourés, nos trois talents vont interpréter « si » de Zaz. Qui Sortira vainqueur de cette battle ? Extrait The Voice Kids du 17 septembre 2022