Abi chante "What a wonderful World" de Louis Amstrong (Demi-finale)

Abi est un séducteur. Pour convaincre le public de l’accompagner en finale, il a décidé d’interpréter une ballade et quelle ballade « What a wonderful world» de Louis Amstrong. Un monde merveilleux qu’Abi raconte tous les jours à sa petite sœur malvoyante. Tout le monde se souvient d’Abi. Son arrivée timide sur le plateau des auditions à l’aveugle. Son installation délicate au piano. Ses premières notes et d’un coup les poils qui se hérissent. Une émotion palpable... « Lovely » de Billie Eillish lors des Blinds, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO… Abi est la délicatesse et la pureté, avec ce petit truc en plus qui le rend craquant. Il a réussi à séduire son coach Pascal Obispo mais qu’en sera-t-il ce soir ? Les téléspectateurs, seuls juges, vont décider. Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.