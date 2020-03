THE VOICE 2020 - Kevin Dozot VS Antoine Delie chantent "Nothing compares 2 you" de Sinead O’Connor Version Jimmy Scott (BATTLES)

Kevin Dozot et Antoine Delie s’affrontent ce soir sur le titre « Nothing compares 2 you » de Sinead O’Connor. Marc Lavoine a choisi un titre fort et puissant à la hauteur ses deux talents. Mais qui de Kevin Dozot ou Antoine Delie remportera la Battle et accèdera aux KO ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 7 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.