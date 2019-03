En exclusivité sur MYTF1, découvrez les premiers sentiments de Virginie lorsqu'elle a dû quitter la Villa et surtout Vincent, pour des raisons professionnelles... Un moment très émouvant pour la jolie blonde. Vincent et Virginie n'attendent qu'une chose : se retrouver et continuer leur histoire d'amour en dehors de l'aventure ! Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h55 un épisode de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.