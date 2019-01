CLASH ILLAN CONTRE TOUS : Sarah, Jennyfer et Vincent réagissent

Dans l’épisode 21 de la Villa des Cœurs brisés saison 4, Beverly lance le jeu des vérités. Elle aimerait savoir pourquoi Mélanie et Sarah ne s’adresse pas la parole depuis le début de l’aventure et si cette situation peut évoluer. En effet, Sarah et Mélanie ont eu des problèmes dans une aventure précédente et depuis elles ne s’adressent plus la parole. D’après elles, la situation n’est pas prête de s’arranger. En exclusivité, Jennyfer partage son sentiment concernant cette histoire. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.