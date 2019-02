CLASH PENDANT LA SOIRÉE TENTATION - Mélanie, Inès et Julien réagissent !

Dans l’épisode 44 de la Villa des Cœurs brisés saison 4, la soirée tentation des garçons se déroulent dans le salon de la Villa. Plusieurs prétendantes sont invitées et font connaissance avec les garçons. Mais attention, les filles ne sont jamais loin ! Mélanie, Sarah, Cloé, Inès, Jelena et Jennyfer décident d’aller espionner les garçons pendant la soirée ! Elles n’hésitent pas à critiquer les prétendantes… Et Jelena ne supporte pas que certaines jeunes femmes s’approchent trop près de Matthieu… Les messages commencent à s’échanger par portable interposés et le ton monte ! Jelena décide de faire irruption dans le salon pour régler ses comptes avec les prétendantes ! En exclusivité, Mélanie, Inès et Julien partagent leurs sentiments concernant cette histoire sur MYTF1. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.