DEBRIEF – Jennyfer : "C’est pas de Lucie dont elles ont besoin mais d’un exorciste !"

L’ex candidate de la Villa répond aux questions de Zatis ! Jennyfer est entrée dans la Villa des cœurs brisés avec pour problématique : « Je n’ai pas jamais été couple ». Rapidement, elle a séduit par son naturel et son humour. Les habitants ont aimé taquiner « Tante May ». Côté amour, elle est repartie sur sa licorne en compagnie de son Léo Di Carpaccio, qu’en est-il aujourd’hui ? La réponse dans son interview buzz ! Jennyfer donnera les noms des anciennes candidates avec qui elle est restée en contact. Et sur celles avec qui le courant est moins bien passé : « C’est pas de Lucie dont elles ont besoin mais d’un exorciste ! ». Elle donnera même des conseils amoureux ! La jeune femme reviendra également sur son prétendant : « Il était très beau mais c’était comme un sac à main de contrefaçon ! ». « L’emballage était bien mais fallait pas trop gratter le vernis, car tu vois qu’à l’intérieur c’est pourri ». Un flirt qui n’aura d’ailleurs jamais abouti : « C’est moi qui l’aie largué par texto ! ». La villa des cœurs brisés saison 4 sur TFX.