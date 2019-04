DEBRIEF – Matthieu : "Quand elle s’est mise avec Toto ça m’a fait bizarre. Je l’ai mal pris !"

L’ancien candidat de la Villa répond aux questions de Zatis ! Matthieu est entré dans la Villa des cœurs brisés avec pour problématique : « Je suis toujours le bon copain ». Dans l’aventure, le jeune homme a rencontré Jelena, avec qui il est sorti. Dans cette interview, il répondra aux raisons de leur séparation, leur pire dispute, sa réaction face au couple Jelena/Thomas, sur son actuel statut amoureux et encore ses projets personnels. Matthieu est revenu sur sa rupture avec la sulfureuse Jelena : « On a eu quelques contacts, mais depuis que ça s’est terminé, c’est un peu chaud ». « C’est elle qui a pris la décision d’arrêter, on vivait trop à l’opposé ». L’ex candidat confie avoir été surpris d’apprendre que son ex sortait avec Thomas : « Quand elle s’est mise avec Toto ça m’a fait bizarre. Je l’ai mal pris ! ». Aujourd’hui célibataire, Matthieu : « dois apprendre à faire confiance ». Toutes les réponses dans son interview buzz ! La villa des cœurs brisés saison 4 sur TFX.