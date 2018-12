DÉPART DE BASTIEN - Jordan et Cloé réagissent !

Dans l’épisode 7 de la Villa des Cœurs brisés saison 4, Bastien quitte la villa précipitamment car il ne se sent pas prêt à parler de ses problèmes avec Lucie. Le jeune homme dit au revoir à ses camarades seulement une semaine après le début de l’aventure. Va-t-il revenir ? Lucie lui offre la possibilité de réintégrer la villa au cours de la saison s’il se sent mieux. En exclusivité, les cœurs brisés Jordan et Cloé partagent leurs sentiments concernant ce départ précipité. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.