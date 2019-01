Départ de Beverly / Vivian : les cœurs brisés réagissent !😕

Dans l’épisode 24 de La Villa des Cœurs brisés, rien ne va plus entre Beverly et Vivian et les autres cœurs brisés. Depuis l’arrivée de Vivian dans l’aventure, le couple se dispute perpétuellement. Ce comportement impacte l’ambiance de la villa. En exclusivité, les cœurs brisés partagent leurs sentiments concernant cette histoire. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.