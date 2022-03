EXCLU - La Villa 7 : Découvrez Camille, Léna, Anissa, Carla, Charlotte, Emma, Belle et Elyza !

Pour cette nouvelle saison de "La Villa des Cœurs Brisés", elles sont 8 filles à s'envoler direction le soleil de la République Dominicaine. Anissa, Carla, Belle, Charlotte, Emma, Elyza, Léna et Camille Froment. Certaines ont le cœur brisé et une problématique qu'elles tenteront de résoudre grâce aux précieux conseils de Lucie. D'autres sont des séductrices venues dans le seul but de profiter et pourquoi pas, de trouver l'amour ! Leurs attentes, leurs appréhensions, les coachings avec Lucie... Les filles se dévoilent dans cette vidéo à découvrir en exclusivité sur MYTF1. Quelques heures avant d'entrer dans la villa, elles découvrent aussi et pour la première fois, le visage des garçons qui feront partie de leur aventure. Pour certains, ils se connaissent déjà et ont un passé en commun. Comment se passera la première rencontre ? La Villa des Cœurs Brisés, Saison 07, à découvrir dès le 28 mars sur TFX et en avant-première sur MYTF1 MAX dès le 22 mars prochain !