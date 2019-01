Jordan hésite entre Sarah et Mélanie : Vincent et Jelena réagissent !

Depuis quelques jours Jordan est perdu. Le jeune homme hésite entre les deux bombes de la maison Sarah et Mélanie. D’un côté Mélanie qu’il connait depuis peu mais pour qui l’attirance physique est indéniable et Sarah avec qui une forte amitié est née à travers plusieurs aventures. En exclusivité, Jelena et Vincent partagent leurs sentiments concernant cette histoire. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h50 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.